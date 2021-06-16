Переговоры Байдена с Путиным: опубликовано совместное заявление

Второй раунд переговоров президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в среду, 16 июня, завершен, сообщает пресс-служба Белого дома.
Переговоры в расширенном составе завершилась в 18:05.
«Была одна встреча, и она не была разделена на две части», - сообщили в Белом доме.
Согласно графику, в 18:00 уже должна была начаться пресс-конференция Путина. Но перед ней был запланирован еще третий раунд переговоров - после «перерыва на чай».
Также было опубликовано совместное заявление президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина относительно стратегической стабильности. Заявление сделано после встречи лидеров в среду, 16 июня.