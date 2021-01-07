Трамп и Байден обратились к американцам в связи с протестами

Избранный президент США Джо Байден выступил с обращением к нации после захвата демонстрантами здания Конгресса, выступление в среду, 6 января, было опубликовано в Twitter.
В своем обращении Байден заявил о том, что демократия хрупка и ей нужны лидеры, которые готовы ее защищать. А не думать о своих личных интересах. Он также отметил, что американскую систему всегда ценили в мире за свободу, а теперь она под угрозой.
«И что думают люди по всему миру, смотря на этот мятеж? Что думают другие американцы?», - сказал Байден.
Байден также, потребовал от Дональда Трампа незамедлительно осудить действия своих сторонников.
Также, к своим сторонникам обратился Трамп. Он заявил, что протестующие, которые ворвались в здание Конгресса США, должны отправиться домой с миром. Об этом он заявил в своем обращении к сторонникам. Оно опубликовано в Twitter президента.
Ранее сообщалось, что у здания Капитолия проходят протестные акции сторонников Трампа, впоследствии демонстранты прорвались в здание Капитолия. Сообщалось, что в результате беспорядков пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов, также одна женщина получила огнестрельное ранение в здании конгресса.