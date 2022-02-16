Джо Байден выступил с заявлением по поводу Украины: детали

Президент США Джо Байден вечером во вторник, 15 февраля, выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины. Трансляцию его выступления вел Голос Америки.
В частности, глава Белого дома выразил готовность Вашингтона зафиксировать письменные договоренности по безопасности с Москвой в случае их достижения. Также он акцентировал, что Штаты не размещали и не будут размещать свои ракеты в Украине, но "двери в НАТО для нее не закроют".
Далее Байден приветствовал заявления РФ об отводе войск от украинской границы, однако отметил, что сейчас подтверждения этой информации нет. По его словам, на сегодняшний день вдоль украинской границы находятся около 150 тысяч российских солдат.
При этом американский лидер предупредил Россию, что если она решится напасть на Украину, США и их союзники немедленно введут против нее мощные санкции в сфере экспортного контроля и финансов, а газопровод Северный поток-2 остановят.
«Вторжение в Украину станет стрельбой себе в ногу. Запад един», - сказал Байден.
В то же время он подчеркнул, что в случае вторжения Штаты не будут отправлять в Украину своих военных, однако если американские граждане в Украине пострадают, "Вашингтон ответит жестко".
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