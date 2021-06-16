Договорились вернуть послов: Путин рассказал об итогах встречи с Байденом

РепортерUA 16 Июн 2021 - 20:16

Президент России Владимир Путин рассказал об итогах встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в среду, 16 июня, в Женеве. Он сообщил, что Россия и США договорились вернуть послов, передает Корреспондент.

«Что касается возвращения послов в места своей работы в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен. Они возвращаются к месту своей службы. Когда конкретно - это вопрос чисто технического характера», - отметил Путин.

Также президенты затронули вопрос Украины. «Не могу сказать что очень подробно», - сказал он.

По словам Путина, Байден согласен с тем, что в основе урегулирования ситуации на Донбассе должны лежать минские соглашения.

Вступление Украины в НАТО обсуждалось «затрагивалась мазком. Тут обсуждать нечего».

«У России только одно обязательство по Украине - реализация минских соглашений, если Киев готов», - сказал президент РФ.

По поводу стягивания российских войск к границам Украины Путин сказал, что Россия передвигает войска по своей территории, на что имеет полное право. «Мы проводим учения на своей территории, но мы не проводим учения подтаскивая технику и вооружения к границе США», - сказал он.

Также Путин отметил, что между МИД РФ и Госдепом будут продолжаться переговоры о сокращении наступательных вооружений. По его словам, Россия и США договорились начать консультации по кибербезопаности. 

Также президент РФ сообщил, что Байден поднимал вопрос о правах человека, в частности об Алексее Навальном. Говорит, что Навальный хотел быть задержанным, когда, будучи в розыске, приехал в Россию.

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