Путин прокомментировал протесты и фильм Навального

Президент России Владимир Путин прокомментировал состоявшиеся 23 января протесты в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС.
«Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно», - сказал он.
Кроме того, он назвал недопустимым вовлечение несовершеннолетних в акции протеста. «Ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних», - сказал Путин.
Также он заявил, что ответственные политики не могут использовать для достижения своих целей незаконные акции.
«Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы. Они тоже должны выполнять свой долг служения народу России и государству, но тоже в рамках своих служебных обязанностей и в рамках закона», - сказал он.
Президент России также прокомментировал фильм Навального «Дворец Путина».
«Я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видео-подборки, которые мне помощники принесли. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» - сказал он.
Путин добавил, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги».
«Эта информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет. А сейчас под удобный случай все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы», - сказал он.
Как сообщал РепортерUA ранее, в акции 23 января только в Москве, по оценке движения Белый счетчик, приняли участие до 20 тысяч человек, агентство Reuters сообщало о 40 тысячах участников. По последним данным, силовики задержали почти 3,5 тысяч человек - рекордное число для РФ. Большинство задержанных уже отпустили.