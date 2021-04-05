Путин обнулил президентские сроки в России

РепортерUA 05 Апр 2021 - 18:34

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым обнуляются все президентские сроки в стране. Документ опубликован на портале правовой информации в понедельник, 5 апреля.

Согласно принятым поправкам в Конституцию РФ, в законе «О выборах президента РФ» прописывается, что гражданин РФ, занимавший должность президента два срока или занимающий на день официального опубликования решения о назначении выборов президента РФ должность президента РФ второй срок, не имеет права быть избранным на этот пост. При этом, согласно закону, не учитывается число президентских сроков, которые лицо занимало и/или занимает на момент вступления в силу поправки к Конституции РФ.

Также закон разрешает быть президентом гражданам РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающим в РФ не менее 25 лет, не имеющим и не имевшим ранее иностранного гражданства (вида на жительство или иного документа о праве постоянного проживания за рубежом).

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