В Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар.
По ее словам, карантин вводится от 12 марта на три недели, до 3 апреля. В частности, введение карантина предусматривает:
– закрытие учебных заведений
– запрет массовых собраний более 200 человек
– закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Также, по словам Сюмар, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. «Правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук», – сообщила нардеп.
Компания Международные авиалинии Украины, в свою очередь, отменяет рейсы во многие страны мира, где наблюдаются вспышки коронавируса.
В МАУ отметили, что пошли на такие меры из-за рекомендаций правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, а также из-за снижения спроса на билеты по этим направлениям:
- Италия
- Швейцария
- Греция
- Германия
- Израиль
- Испания
- Великобритания
- Литва
- Азербайджан
- Турция
- Польша
- Венгрия
- Австрия
- Чехия
- Финляндия
- Дания.