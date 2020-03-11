В Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин

РепортерUA 11 Мар 2020 - 13:30

В Украине в связи с коронавирусом ввели общенациональный карантин. Об этом в Facebook сообщила нардеп Виктория Сюмар.

По ее словам, карантин вводится от 12 марта на три недели, до 3 апреля. В частности, введение карантина предусматривает:

– закрытие учебных заведений

– запрет массовых собраний более 200 человек

– закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Также, по словам Сюмар, будет закрыта большая часть КПП. Из 219 останется 49. «Правительство выделило 100 млн гривень на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук», – сообщила нардеп.

Компания Международные авиалинии Украины, в свою очередь, отменяет рейсы во многие страны мира, где наблюдаются вспышки коронавируса.

В МАУ отметили, что пошли на такие меры из-за рекомендаций правительств многих стран об избежании массовых мероприятий, а также из-за снижения спроса на билеты по этим направлениям:

  • Италия
  • Швейцария
  • Греция
  • Германия
  • Израиль
  • Испания
  • Великобритания
  • Литва
  • Азербайджан
  • Турция
  • Польша
  • Венгрия
  • Австрия
  • Чехия
  • Финляндия
  • Дания.
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