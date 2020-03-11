У жительницы Токмака, которая прилетела из Италии, подозревают коронавирус

Жительницу Токмака проверяют на коронавирус. Сообщается, что женщина 9 марта обратилась в пункт здравоохранения вокзала станции Запорожье-1 за медицинской помощью по поводу тяжелого течения острой респираторной инфекции. Женщина прибыла из Италии. Контакты с больными коронавирусной инфекции в Италии отрицает.
Как сообщили в областном лабораторном центре, учитывая пребывания женщины в Италии в течение последних 14 дней до заболевания, тяжесть течения болезни, она была в этот же день госпитализирована в боксированное отделение областной инфекционной клинической больницы. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, до получения результатов исследования материала от больной коронавирус, такой случай считается подозрительным относительно инфицирования коронавирусом.
«С целью установления возбудителя заболевания материал от больного 09.03.2020 года исследован в вирусологической лаборатории областного лабораторного центра МЗ Украины на грипп, парагрипп; получены отрицательные результаты исследования. Для дальнейшего изучения материал, в том числе для исследования на новый коронавирус, отправленный в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья МОЗ Украины. Противоэпидемические мероприятия по месту выявления больной проведены в полном объеме. За лицами, которые имели с ней контакт, установлено медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента контакта. В помещениях, где находилась больная проведены дезинфекционные мероприятия. Медицинские работники работали с использованием средств индивидуальной защиты», – говорится в сообщении.