В Запорожье отопление пока отключать не будут

Отключать отопление в Запорожье пока не будут, заявил генеральный директор концерна «Городские тепловые сети» Александр Грек.
Температура, регламентирующая включение отопления – это 8 градусов тепла. Именно на такую температуру рассчитаны режимы в городских котельных.
- То есть в котельных нет режимов для температуры выше, чем 8-10 градусов. Эту неделю мы вынуждены были проработать на минимальных параметрах. Потому что если задать режимы ниже технологического минимума - это приведет к аварийным остановкам. Если мы выключим полностью все котельные в городе, то окажемся в ситуации, когда учебные, дошкольные учреждения и больницы будут далеко за порогом комфортной температуры. Поскольку в их помещениях было бы 12-14 градусов, именно такая средняя температура сейчас на улицах. Это очень некомфортная температура, поэтому мы не могли этого допустить, - отметил Александр Грек.
Главный врач городской детской больницы № 1 Валентина Лихачева также высказалась против того, чтобы выключать отопление.
- Безусловно в этом году нам природа сделала замечательный подарок - теплый март, по крайней мере, первая его половина. И это у многих людей вызвало мысли о том, что нужно отключить отопление и сэкономить деньги, сэкономить газ. Но я как руководитель детской больницы с 30-летним стажем, категорически против этого. Потому что сегодня у нас одна погода, а завтра совсем другая. Сейчас только 11 марта, и надеяться на то, что это уже стабильное тепло, которое даст возможность держать достаточный температурный режим, не надо. В детской больнице это невозможно, - отметила Валентина Лихачева.
Врач сказала, что в их заведении 80% пациентов - дети до трех лет. Они, особенно новорожденные, требуют определенного температурного режима - 25, а иногда и 27 градусов тепла.
- Город должен позаботиться о том, чтобы, несмотря желание сэкономить средства и газ, обеспечить больных детей тем температурным режимом, который нужен для их скорейшего выздоровления. Я считаю, что при необходимости можно уменьшать отопление до предела, но ни в коем случае его нельзя отключать, - считает Валентина Лихачева.