Кинотеатры Multiplex закрываются на карантин до 31 марта. Это связано с карантинными мерами, которые приняты в ряде городов Украины.
«Не унывайте, премьеры подождут, а здоровье – превыше всего! Билеты, купленные онлайн: через сайт или в приложении, будут возвращены автоматически. Берегите себя и своих близких. Не забывайте мыть руки и держать иммунитет в тонусе. А также смотреть на мир шире!» – обратились в администрации.
Напомним, в Запорожье временно закрывают все магазины, кроме продуктовых, кафе, рестораны и фитнес-клубы. Данное решение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с рекомендациями Минздрава об усилении карантинных мер.