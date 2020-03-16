Карантин в Запорожье: некоторые рестораны переходят в режим доставки

Согласно распоряжению городского головы с завтрашнего дня, 17 марта, в Запорожье временно закрывают все магазины, кафе, рестораны и фитнес-клубы. Исключение - продуктовые магазины и супермаркеты, аптеки, АЗС. Все рынки обязали также закрыть до особого распоряжения. РепортерUA решил узнать, как будут выходить из ситуации предприниматели, ведь в связи с данными мерами они понесут немалые убытки.
Рестораны переходят в режим доставки
Собственники ресторанов и кафе нашли выход из ситуации и с завтрашнего дня переходят на режим доставки или самовывоза. Тем, у кого нет предложений насчет доставки или договора со службами сильно пострадают. А для служб доставки наступает золотое время. РепортерUA обзвонил несколько популярных запорожских заведений и узнал, как изменится работа с 17 марта:
Семейный Ресторан Mimmo – будет работать в режиме доставки еды или самовывоза. Заказать еду можно с 10:00 до 21:30.
DaVinci Meat & Seafood - временно прекращают работу, это касается и режима доставки;
One Gogi - журналистам ответили, что пока работают в штатном режиме, но на случай карантина предусмотрена доставка;
Вилла Олива - работают в режиме доставки с 11:00
Bull. Butcher and Wine - доставка с 11 до 23:00. Стоимость доставки зависит от суммы заказа, от 350 грн - доставка бесплатная.
Бар Chin Chin - заведение временно закрывается, доставка не предусмотрена.
Тренажерные залы
Тренажерные залы с завтрашнего дня также прекращают свою работу. На сайтах и социальных сетях многих клубов сегодня появились сообщения о том, что карты клиентов будут временно заблокированы в связи с карантинными мерами и возобновятся только после особого распоряжения относительно крантинных мер. Всех призывают заботиться о своем здоровье, употреблять витамины и заниматься спортом в домашних условиях.
Кинотеатры
Запорожские кинотеатры также с завтрашнего дня на карантине. В частности по всей стране кинотеатры Multiplex закрываются на карантин до 31 марта. Билеты, купленные онлайн: через сайт или в приложении, будут возвращены автоматически. Стоит отметить, что отменены и ряд концертов, запланированных на этот месяц. Запорожцев заверили, что все билеты остаются действительными, изменятся только даты.
Также мы связались в администрацией торгового центра «Аврора». Ранее на странице в соцсети сообщалось о том, чтто торговый центр будет работать в штатном режиме, отменят только проведение массовых мероприятий. Но сегодня, после получения официального распоряжения, администрация приняла решение прекратить работу на неопределенный срок.
В супермаркеты, аптеки, АЗС рекомендовали впускать не более 10 человек одновременно.
Также в распоряжении идет речь об ограничении количества людей (не более 10) на территории Национального заповедника «Хортицы». То же самое касается и храмов.
Напомним, в Запорожье временно останавливают работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек:
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• торгово-развлекательных центров;
• всех рынков.
Коммунальный общественный транспорт будет работать в штатном режиме. Запорожцев просят ответственно отнестись к сохранению собственного здоровья и ограничить передвижение по городу, по возможности работать и оставаться в свободное время дома.