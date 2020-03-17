Из-за карантина запланированный в Запорожье полумарафон от New Run пройдет в новом формате

Запланированный в Запорожье на 26 апреля полумарафон от New Run из-за ситуации с коронавирусом пройдут в новом уникальном формате. Об этом сообщили организаторы.
«Наше здоровье и жизнь бесценны. Риск жизни не может быть оправдан никакими экономическими или социальными факторами. И тут не может быть компромиссных решений с нашей стороны. В Украине тысячи людей занимаются бегом и заботятся о своем здоровье, готовятся к стартам. Мы глубоко понимаем и разделяем интересы бегового сообщества. Мы сами продолжаем бегать. В текущей ситуации занятия бегом помогут сохранить здоровье и продуктивность, укрепить иммунитет. Массовые скопления людей могут повлиять на распространение вируса. Мы приняли этот вызов и сформировали следующие решения. Наши старты состоятся. Формат уникален. Все зарегистрированные участники получат стартовые пакеты рассылкой. Стартовый пакет будет значительно расширен. Каждый участник в рамках положения стартует самостоятельно и самостоятельно выбирает маршрут. Учет результатов происходит на основании трека из STRAVA. На основании этого мы формируем финишный протокол, производим рассылку медалей, определяем призеров. Подробный механизм будет описан в положении. Положение будет опубликовано 20-го марта», – сообщают организаторы.
Каждый участник может отказаться от такого старта и перенести регистрацию на старты осени или на 2021-й год.
Этой весной запланировано пять ивентов «Новая почта полумарафон»: в Запорожье, Сумах, Черкассах, Хмельницком и Одессе.
В основе механизма проведения будет заложено приложение STRAVA, как наиболее лояльное ко всем GPS-трекеров.
В дистанционном проведении Новая почта марафон и Новая почта полумарафон будут участвовать только индивидуальные дистанции: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км.
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Эстафеты 42 км и 21 км будут расформированы в индивидуальные дистанции 5 км, 10 км и 21 км (индивидуальную дистанцию сможет выбрать каждый отдельный участник команды)
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Забег «Командная Пятерка» будет переведен в статус индивидуальных 5 км;
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Дистанции «Мой первый километр» и детские 100 м и 500 м отменены.
Итак:
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для каждого зарегистрированного участника запланированные весенние ивенты состоятся дистанционно в рамках дат;
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каждый будет обеспечен опциями стартового пакета;
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каждого участника дистанционно наградят медалью;
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за требованием любого зарегистрированного участника будет предоставлена возможность бесплатного переноса регистрации на любой старт осени 2020 или сезона 2021.
Как проходило мероприятие в прошлом году, смотрите по ссылке: