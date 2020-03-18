Запорожцев призвали не реагировать на фейки и сообщать в полицию

В настоящее время информационно-аналитические подразделения департамента киберполиции фиксируют резкое увеличение случаев распространения различных слухов и ложной информации в связи с введением в стране режима карантина для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области.
Главная цель тех, кто распространяет фейки в таких условиях, это паника и дестабилизация ситуации.
Фейки, слухи и откровенная ложь имеют разнообразный характер: начиная от фейка о распылении ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам под угрозой административной и уголовной ответственности.
«Уважаемые граждане! Просим вас критически относиться к таким слухам и сообщать Департамент киберполиции об их распространение по адресу: callcenter@cyberpolice.gov.ua и по телефону - 0442900110 для установления источников их распространения и привлечения к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию», - обратились в полиции.