В запорожской гимназии назвали фейком информацию об изнасиловании школьника

В запорожской гимназии № 28 назвали информацию об изнасиловании пятиклассника фейком. Об этом администрация учебного заведения сообщила на официальной странице в фейсбуке.
Отмечается, что между школьниками произошла конфликтная ситуация, которая вскоре была решена с привлечением родителей и классного руководителя.
«Сегодня был очень тяжелый день в истории нашей гимназии. Фейковая, непроверенная информация, изложенная в социальных сетях А.Лукиним, вызвала настоящую лавину негатива в адрес гимназии. Так, 19 марта, в пятницу, произошла конфликтная ситуация между двумя учениками. Эта ситуация не осталась без нашего внимания - встретились родители ребят с классным руководителем, разобрали ситуацию, виновная сторона принесла свои извинения. Конфликт был исчерпан. Определены воспитательные меры к участникам событий. Но, в воскресенье появляется пост в социальных сетях, в котором утверждалось, что произошло преступление. Это привело к эскалации конфликта: снова вызывались дети, родители, работали представители ювенальной полиции. Информация о совершении преступления на территории гимназии не подтверждена!» - заявили в администрации.
Напомним, общественный активист Андрей Лукин на своей странице в инстаграм сообщил о том, что в данной гимназии сверстники изнасиловали ребенка. Он выложил сообщение, которое прислала ему бабушка пострадавшего мальчика. По ее словам, пятиклассники засунули своему однокласснику бутылку в анальное отверстие.
Позже в полиции прокомментировали данный случай и подтвердили, что действительно заявление в полицию об изнасиловании ребенка поступало. Информацию о данном событии внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
В то же время в полиции отметили, что предварительно, информация об изнасиловании не нашла своего подтверждения. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований.
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