В Запорожье скончался школьник, который пережил на уроке клиническую смерть

В Запорожье скончался 14-летний школьник, который пережил на уроке клиническую смерть. Об этом на своей странице в фейсбуке написала мать мальчика Милена Чекулаева.
Напомним, 14-летнему ученику гимназии № 8 стало плохо посреди урока. У него внезапно остановилось сердце. Школьника доставили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
Мама подростка, которую вызвали в гимназию, рассказала, что несколько месяцев назад у сына диагностировали тяжелую болезнь сердца. Оказалось, что ранее он уже терял сознание, но в школе об этом не знали.
"Весной ребенок был здоров и находился в основной группе здоровья. В марте и июне были два обморока до 20-30 секунд. Обследования не выявили серьезных патологий. Мы сделали МРТ, энцефалограмму, УЗИ сердца и сосудов, холтер. Пролечили от аритмии и ВСД,"- рассказывала Милена Чекулаева в начале сентября.
В больнице рассказали, что у мальчика была хорошая динамика и ему предполагали ставить кардиостимулятор. Но в воскресенье, 19 сентября, его не стало.
Прощание состоится 22 сентября в Кафедральном Соборе Святой Троицы на ул. Культурной, 101а в 12:00.
Напомним, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда медиков. В больнице парень находился в медикаментозном сне. Его спасти не удалось.
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