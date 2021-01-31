В Запорожье умер школьник, переживший клиническую смерть на уроке

В Запорожье в реанимации умер подросток, который потерял сознание и пережил клиническую смерть три дня назад перед уроком физкультуры. Об этом в субботу, 30 января, сообщила депутат Запорожского райсовета Елена Ярошенко в Facebook.
- Сегодня остановилось сердечко мальчишки ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс. Но он стал ангелом, - написала она.
В данный момент пока неизвестна точная причина его смерти.
Напомним, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда медиков. В больнице парень находился в медикаментозном сне.
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