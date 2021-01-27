Запорожский школьник пережил клиническую смерть во время урока

Сегодня, 27 января, в школе №15 в Александровском районе Запорожья у 17-летнего школьника наступила клиническая смерть. Была вызвана скорая помощь, однако к их приезду ребенок перестал дышать.
Как сообщил директор Областного Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, благодаря правильной первой медицинской помощи, которую оказала школьная медсестра, и оперативному приезду скорой помощи и детской реанимации, ребенка удалось спасти.
«Сорок минут реанимации, дефибрилляция, жив, слава Богу....и бригаде. Конечно, прогнозы делать еще рано, парень в реанимации, но это однозначно победа. Благодаря оснащению бригад, наличию оборудования и постоянного тренинга персонала количество положительных реанимаций с 14 года выросло в пять раз. Неужели у кого- нибудь есть сомнения, что выделять деньги на авто, оборудование, зарплату медикам не первостепенная задача?! Очень надеемся на поддержку депутатов Областного совета для улучшения материальной базы службы!» – написал Константин Малашенко.
Известно, что старшекласснику стало плохо во время урока физкультуры.
На данный момент парень в реанимации и прогнозы медики пока не дают.
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