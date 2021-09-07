В Запорожье медики пытаются спасти 14-летнего школьника, который пережил клиническую смерть

В Запорожье медики пытаются спасти 14-летнего старшеклассника гимназии № 8, у которого прямо во время урока остановилось сердце. До приезда скорой ученика реанимировали работники учебного заведения.
Как говорится в сюжете ТСН, сейчас состояние ребенка тяжелое и врачи никаких прогнозов не дают. Несчастный случай со школьником произошел на уроке истории. Парень поднял руку, сказав учительнице, что чувствует себя плохо. Педагог заметила, что он начал терять сознание.
Первыми ее крики о помощи услышал инженер по охране труда Артур Науменко, который находился неподалеку. В прошлом году он проходил курсы по оказанию первой помощи. При этом признался – не думал, что такие навыки пригодятся так быстро.
По его словам, вместе со школьной медсестрой массаж сердца ученику они делали до приезда врачей скорой помощи. Мама подростка, которую вызвали в гимназию, рассказала, что несколько месяцев назад у сына диагностировали тяжелую болезнь сердца. Оказалось, что ранее он уже терял сознание, но в школе об этом не знали.
Напомним, 27 января ученик 11-А класса запорожской школы № 15 пережил клиническую смерть. На перемене парень внезапно потерял сознание в раздевалке спортзала. Класс готовился к уроку физкультуры. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика, которые делали школьнику непрямой массаж сердца до приезда медиков. В больнице парень находился в медикаментозном сне. Его спасти не удалось.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.