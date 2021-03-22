Жительница Запорожья заявила, что ее внука изнасиловали в гимназии

В запорожской гимназии № 28, что на ул. Лермонтова, изнасиловали ребенка. Информация о данном случае появилась на странице общественного активиста Андрея Лукина в инстаграм.
Сообщалось, что пятиклассники засунули своему однокласснику бутылку в анальное отверстие. Все это увидел старшеклассник (так, как ребенок плакал) и сообщил руководству. Известно, что мальчика воспитывает мама, а его папа умер, после чего ребенок замкнулся в себе.
В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области сообщили, что 22 марта около 11:00 в отдел полиции № 1 Запорожского районного управления полиции поступило сообщение от местной жительницы 1960 года рождения об изнасиловании ее внука, ученика 5 класса одной из гимназий города. Информация о данном событии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
В то же время в полиции отметили, что предварительно, информация об изнасиловании не нашла своего подтверждения. Окончательные выводы будут сделаны после проведения экспертных исследований. С детьми и родителями работниками ювенальной превенции проведены профилактические беседы.