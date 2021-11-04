В Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

В Запорожье полиция задержала жителя области за изнасилование малолетнего ребенка. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием 6-летней девочки и изнасиловал ее.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 2 ноября в отдел № 4 Запорожского районного управления обратилась женщина 1985 года рождения и сообщила, что около 16:30, по месту ее проживания, знакомый мужчина 1986 года рождения касался половых органов ее малолетней дочери.
На месте происшествия работники следственно-оперативной группы собрали необходимую информацию и приняли меры по установлению местонахождения злоумышленника. Пострадавшую 6-летнюю девочку, ученицу 1-го класса доставили в больницу. Предварительный диагноз изнасилования подтвердился после медицинского обследования.
«Было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного в ч.4 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного Кодекса Украины. В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина, имея прямой умысел на совершение действий сексуального характера, насильно совершил действия, квалифицируемые как изнасилование», - говорится в полиции.
Сотрудники полиции разыскали мужчину и задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.