В Запорожье мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

РепортерUA 04 Ноя 2021 - 14:22

В Запорожье полиция задержала жителя области за изнасилование малолетнего ребенка. Мужчина воспользовался беспомощным состоянием 6-летней девочки и изнасиловал ее.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, 2 ноября в отдел № 4 Запорожского районного управления обратилась женщина 1985 года рождения и сообщила, что около 16:30, по месту ее проживания, знакомый мужчина 1986 года рождения касался половых органов ее малолетней дочери.

На месте происшествия работники следственно-оперативной группы собрали необходимую информацию и приняли меры по установлению местонахождения злоумышленника. Пострадавшую 6-летнюю девочку, ученицу 1-го класса доставили в больницу. Предварительный диагноз изнасилования подтвердился после медицинского обследования.

«Было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного в ч.4 ст. 152 «Изнасилование» Уголовного Кодекса Украины. В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина, имея прямой умысел на совершение действий сексуального характера, насильно совершил действия, квалифицируемые как изнасилование», - говорится в полиции.

Сотрудники полиции разыскали мужчину и задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

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