Самоизоляция: что делать и как действовать

В Запорожском областном лабораторном центре МЗ Украины напомнили о таком понятии как «самоизоляция». Это понятие в нынешних условиях приобретает обязательный характер, ведь оставаться дома – это лучший вариант борьбы с коронавирусом.
Самоизоляция – это, в первую очередь, воздержание от контакта с другими людьми для того, чтобы уменьшить риск инфицирования. Самоизоляция исключает любые ситуации, когда вы тесно контактируете с другими людьми (например, близкий контакт лицом к лицу на расстоянии менее, чем два метра, или продолжительностью более 15 минут). Исключением является лишь обращение за медицинской помощью (только после консультации по телефону).
Для кого нужна самоизоляция?
Самоизоляция нужна, в первую очередь, если:
Вы ожидаете результатов теста на новый коронавирус COVID-19.
Если вы близко контактировали с лицами, заболевших COVID-19.
Если вы недавно вернулись из провинции Хубэй Китайской Народной Республики, Ирана, Северной Кореи, отдельных регионов Италии (Ломбардия, Пьемонт и Венето) или из других стран, о которых сообщается на сайте Минздрава Украины - даже если у вас отсутствуют симптомы.
Если вы недавно вернулись из Китая (кроме провинции Хубэй), Таиланда, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии, Тайваня и чувствуете кашель, затруднение дыхания и / или повышение температуры.
Сколько длится самоизоляция?
Если вам было рекомендовано или вы приняли решение о самоизоляции, она должна продолжаться не менее 14 дней с даты наступления случая, который стал причиной самоизоляции (путешествие, контакт с больным и т.п.).
Как подготовиться к самоизоляции?
Попробуйте спланировать время самоизоляции так, чтобы у вас не возникало необходимости выходить из дома или принимать посетителей и гостей. Объясните это своим друзьям и родственникам, а также обсудите возможность дистанционной работы с работодателем.
Сохраните контакты вашего врача и предварительно сообщите его о причинах решения о самоизоляцию, а также выберите контактное лицо из числа ваших друзей или родственников, к кому вы будете обращаться в первую очередь за помощью.
Что делать, если вы проживаете не одни.
Если вы проживаете с семьей или соседями, нужно изолироваться в отдельной комнате, хорошо проветриваемом помещении. Если есть возможность пользоваться отдельной ванной комнатой и/или туалетом, а также готовить и питаться отдельно - сделайте это.
Не забывайте об общей гигиене, регулярное мытье рук с мылом, уборка, в том числе влажную уборку поверхностей, гигиену кашля - используйте одноразовые салфетки и платки. Во время необходимых контактов с людьми всегда надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.
Если у вас есть домашние любимцы, также изолируйте себя от них, или хотя бы максимально старайтесь не контактировать с ними.
Как организовать доставку пищевых продуктов?
Попробуйте минимизировать походы в магазины. Если есть возможность, попросите друзей или родственников доставлять вам продукты питания и необходимые покупки к входной двери или пользуйтесь услугами доставки с дистанционной оплатой.
Что делать, если вам необходимо покинуть жилье?
Если у вас возникла острая необходимость покинуть место самоизоляции - надевайте маску и старайтесь контакты с людьми. Пользуйтесь антисептиком для рук и соблюдайте гигиену кашля.
Что делать если у вас появились симптомы?
Если во время самоизоляции у вас появились симптомы (кашель, затрудненное дыхание, повышенная температура, диарея) - немедленно обратитесь за медицинской помощью и сообщите о своей истории путешествий и возможные контакты с лицами, больными острыми вирусными заболеваниями.
По любым вопросам обращайтесь на Правительственную горячую линию по номеру 1545.