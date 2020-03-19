Запорожцы по 1,5 часа стоят на остановке, чтобы дождаться своей очереди. Фото

РепортерUA 19 Мар 2020 - 10:49

Сегодня утром, 19 марта, в Запорожье происходит транспортный коллапс из-за введенных ограничений в связи с карантином. Люди не могут доехать на работу, на остановках огромные очереди.

Это связано с тем, что водителей маршрутных такси обязали перевозить не более 10 пассажиров, а водителей троллейбусов, автобусов - не более 20. 

Данная ситуация сложилась практически в каждом районе Запорожья: Хортицком, Шевченковском, Заводском, Коммунарском, Днепровском. Люди возмущены и делятся в соцсетях фотографиями.

По их словам, чтобы дождаться своей очереди нужно стоять на остановке около часа, а то и больше. Горожане требуют увеличить количество автобусов, маршруток, чтобы иметь возможность добираться на работу вовремя.

Напомним, ранее РепортерUA публиковал материал о том, что по данному поводу думают сами водители маршрутных такси. 

public://uploads/photos/screenshot_15_72.png
public://uploads/photos/screenshot_17_69.png
public://uploads/photos/img_20200319_103229.jpg
public://uploads/photos/img_20200319_103259.jpg

public://uploads/photos/img_20200319_103332.jpg
public://uploads/photos/img_20200319_103341.jpg
public://uploads/photos/img_20200319_103354.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...