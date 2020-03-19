Запорожцы по 1,5 часа стоят на остановке, чтобы дождаться своей очереди. Фото

Сегодня утром, 19 марта, в Запорожье происходит транспортный коллапс из-за введенных ограничений в связи с карантином. Люди не могут доехать на работу, на остановках огромные очереди.
Это связано с тем, что водителей маршрутных такси обязали перевозить не более 10 пассажиров, а водителей троллейбусов, автобусов - не более 20.
Данная ситуация сложилась практически в каждом районе Запорожья: Хортицком, Шевченковском, Заводском, Коммунарском, Днепровском. Люди возмущены и делятся в соцсетях фотографиями.
По их словам, чтобы дождаться своей очереди нужно стоять на остановке около часа, а то и больше. Горожане требуют увеличить количество автобусов, маршруток, чтобы иметь возможность добираться на работу вовремя.
Напомним, ранее РепортерUA публиковал материал о том, что по данному поводу думают сами водители маршрутных такси.