В запорожском аэропорту опровергли информацию о взятке за прохождение температурного скрининга

РепортерUA 20 Мар 2020 - 13:49

В администрации запорожского международного аэропорта опровергли информацию о том, что один из пассажиров дал взятку сотруднику предприятия за беспрепятственное прохождение скрининга на температурный режим.

Как сообщили некоторые запорожские СМИ, 18 марта в аэропорт прибыл рейс авиакомпании SkyUp из Шарм-ель-Шейха, на борту которого находился пассажир с температурой. Во время прохождения проверки на наличие температуры он, якобы, дал взятку в 50 евро медработнику для беспрепятственного прохождение кордона.  

В запорожском аэропорту заявляют, что данная информация не соответствует действительности. Мужчина, у которого выявлено подозрение на коронавирус, прибыл в Запорожье еще 9 марта. Однако, на момент прохождения контроля в аэропорту, у него не было температуры. Из Запорожья он отправился в Мариуполь и лишь по прибытию в город почувствовал недомогание.

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