Карантин в Запорожье: безопасность доноров крови и пациентов в связи с COVID-19

Как рассказали медики, на данный момент никаких особых мер безопасности, кроме ранее предписанных МОЗ, на станции не вводится. Персонал носит защитные маски, в помещениях проводится дезинфекция, но станция продолжает работать. Одновременно с этим МОЗ пока не ввела обязательный тест на инфицирование COVID-19 для доноров ни на одной из станций переливания крови в Украине. Это также касается и каких-либо специфических мероприятий по обеспечению безопасности.
Несмотря на это медики уверяют, те проверки и та обработка крови и плазмы, которая сейчас проводится на станции, полностью исключают любую возможность заражения коронавирусом. Опасности в данном случае подверга.тся лишь сами медики, которые контактируют с донорами, так как сама станция работает в штатном режиме.