Карантин в Запорожье: безопасность доноров крови и пациентов в связи с COVID-19

РепортерUA 20 Мар 2020 - 15:51

Насколько безопасно переливание крови в условиях эпидемии COVID-19? С таким вопросом журналисты РепортерUA обратилась к сотрудникам областной станции переливания крови.

Как рассказали медики, на данный момент никаких особых мер безопасности, кроме ранее предписанных МОЗ, на станции не вводится. Персонал носит защитные маски, в помещениях проводится дезинфекция, но станция продолжает работать. Одновременно с этим МОЗ пока не ввела обязательный тест на инфицирование  COVID-19 для доноров ни на одной из станций переливания крови в Украине. Это также касается и каких-либо специфических мероприятий по обеспечению безопасности.

Несмотря на это медики уверяют, те проверки и та обработка крови и плазмы, которая сейчас проводится на станции, полностью исключают любую возможность заражения коронавирусом. Опасности в данном случае подверга.тся лишь сами медики, которые контактируют с донорами, так как сама станция работает в штатном режиме.

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