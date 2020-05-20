В Запорожье пострадавшей в ДТП женщине срочно нужны доноры крови

РепортерUA 20 мая 2020 - 08:12

В Запорожье пострадавшей в ДТП женщине срочно нужны доноры крови. Об этом РепортерUA рассказала дочь Веры Панченко – Алина.

«Верю и знаю - мир не без добрых людей! Мне очень больно это писать, но ещё больнее держать все в себе. ЗАПОРОЖЬЕ!!! Прошу о помощи. Не для себя, а для самого родного человека- для МАМЫ, которая научила меня быть доброй и помогать другим. Не знаю как у меня получалось, но я старалась. И надеюсь, Вселенная и вы, мои друзья, меня услышите и тоже не обойдете стороной. В серьезном ДТП пострадала моя мама. Сейчас она борется за жизнь в реанимации 9 горбольницы. Для ее спасения необходима кровь. Всех неравнодушных прошу помочь», - написала дочь пострадавшей.

Чтобы сдать кровь необходимо утром в четверг или вторник поехать в 9-ю больницу и поделиться своей кровью, но обязательно указать, что кровь для Веры Панченко.

Авария произошла вчера в районе Разумовки. Автомобиль, в котором находилась женщина, вылетел в кювет.

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