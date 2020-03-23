Жителям Украины запретили путешествовать в другие страны

РепортерUA 23 Мар 2020 - 18:54

Кабинет министров запретил с 12:00 вторника, 24 марта, покидать Украину с туристической целью. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмм.

«Деятельность всех аэропортов, кроме Борисполя, - будет прекращена. Это касается исключительно пассажирских перевозок. Исключение составляют меры государственной необходимости по отдельным приказам соответствующих министерств», - написал он.

«Мы понимаем, что решение не популярное и не удобное. Но мы видим, что темпы распространения коронавируса растут. Поэтому должны усиливать ограничительные меры», - добавил премьер.

Отметим, с 22 марта аэропорт Борисполь перевел все чартерные, санитарные, эвакуационные и другие технические рейсы (на прилет) международного сообщения в терминал B.

Таким образом сейчас терминал F работает на вылет, терминал В - на прилет.

 

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