Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и россиянам. Видео

РепортерUA 24 Фев 2022 - 18:16

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о последних новостях на фронте, а также обратился к украинцам и гражданам России.

Так, по словам Зеленского, особенно напряженная ситуация сейчас сохраняется на Харьковском направлении и на юге страны, где идут ожесточенные бои в пригороде Херсона.

Также, по словам Зеленского вражий десант в Гостомеле блокируют. Захвачены российские бойцы, тем, кто сдался в плен, врачи оказывают помощь.

Кроме того, украинский президент обратился на русском языке к россиянам, призвав их выходить на улицы своих городов и протестовать против войны с Украиной.

«Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в инстаграме», - призвал россиян Зеленский.

Отдельно глава государства обратился к мировым лидерам: «Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери», - сказал Зеленский.

Украинцев Зеленский призвал вступать в ряды ВСУ и Территориальной обороны, а также помогать волонтерам и медикам, в частности, сдачей донорской крови.

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