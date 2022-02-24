Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и россиянам. Видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал о последних новостях на фронте, а также обратился к украинцам и гражданам России.
Так, по словам Зеленского, особенно напряженная ситуация сейчас сохраняется на Харьковском направлении и на юге страны, где идут ожесточенные бои в пригороде Херсона.
Также, по словам Зеленского вражий десант в Гостомеле блокируют. Захвачены российские бойцы, тем, кто сдался в плен, врачи оказывают помощь.
Кроме того, украинский президент обратился на русском языке к россиянам, призвав их выходить на улицы своих городов и протестовать против войны с Украиной.
Отдельно глава государства обратился к мировым лидерам: «Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира. Если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война поступит в ваши двери», - сказал Зеленский.
Украинцев Зеленский призвал вступать в ряды ВСУ и Территориальной обороны, а также помогать волонтерам и медикам, в частности, сдачей донорской крови.
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