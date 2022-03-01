Ситуация в Запорожской области на 12:00: обращение Александра Старуха

РепортерUA 01 Мар 2022 - 13:05

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил о ситуации в регионе по состоянию на 12:00.

Дословная цитата:

«Первое, это мы собрали крупнейшие наши предприятия, все продемонстрировали четкую, государственную позицию и помогают с ремонтом техники. Во-вторых, сегодня разворачивается гуманитарный штаб, который будет вычислять потребности территорий - в медицинских средствах, в средствах защиты, в продуктах питания и уже форсировать гуманитарные запросы нашим западным коллегам.

Последующая ситуация по области. Сейчас ведутся бои в Васильевке. Васильевку бомбят со вчерашнего дня, уже почти сутки. Бомбят градами. Так что ситуация очень сложная и тяжелая. Люди в хранилищах, думаю, победим, выдержим.
 
По Бердянску. Там зашла росгвардия, расположилась в здании местного совета. Власть, вы знаете, из этого здания ушла и разместилась в другом помещении, где организовала работу полностью всех служб, Службы работают, Бердянск на связи. Конечно, нарастают гуманитарные проблемы – с нехваткой продуктов питания. потому что в сетях завершаются запасы. Нехватка медицинских средств, нехватка кислорода для больных ководом, находящихся в больницах. Проблемы есть, но украинские власти там работают и с нами на связи и контролируют всю социальную ситуацию.
 
В Мелитополе также власть есть, но сложная ситуация также, некоторые заведения не под контролем украинской власти, и там также размещены подразделения росгвардии, которые выполняют задачи по захвату власти и принятия управленческих решений в пределах Мелитополя.
 
Энергодар держится. Вчера вы знаете, там делали баррикады. не дали возможности заехать в город. Атомная станция работает, ситуация стабильна. Есть определенные проблемы, оперативно решаемые.
 
По Токмаку очень сложная ситуация. Техника ездит по дорогам, происходят боевые столкновения.,затем она снова проезжает мимо городов, но в городах не останавливается. Стоят в полях, за городами, на фермах, в лесках. В Токмак они заходили уже несколько раз, несколько раз происходили столкновения, есть погибшие. Больше, чем сутки уже отключено электричество. Нет связи с властью, периодически выходим на контакт. Сейчас ведется восстановление линий. Надеемся, что как появится электричество, так и будет связь.
 
У нас появились первые факты мародерства. Мы обсудили это с полицией. Я хочу всех предупредить, что, по законам военного времени, все мародеры будут расстреливаться на месте. Команда соответствующая предоставлена ​​всем, кто имеет право. Сейчас не время вносить дополнительную смуту, чтобы заниматься индивидуальным спасением. Сейчас мы все объединились, чтобы решать задачи обороны, задачи обеспечения жизнедеятельности нашего города, нашей области и нашей страны», - сказал Александр Старух.

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