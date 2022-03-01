Ситуация в Запорожской области на 12:00: обращение Александра Старуха

Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух доложил о ситуации в регионе по состоянию на 12:00.
Дословная цитата:
«Первое, это мы собрали крупнейшие наши предприятия, все продемонстрировали четкую, государственную позицию и помогают с ремонтом техники. Во-вторых, сегодня разворачивается гуманитарный штаб, который будет вычислять потребности территорий - в медицинских средствах, в средствах защиты, в продуктах питания и уже форсировать гуманитарные запросы нашим западным коллегам.
Последующая ситуация по области. Сейчас ведутся бои в Васильевке. Васильевку бомбят со вчерашнего дня, уже почти сутки. Бомбят градами. Так что ситуация очень сложная и тяжелая. Люди в хранилищах, думаю, победим, выдержим.
По Бердянску. Там зашла росгвардия, расположилась в здании местного совета. Власть, вы знаете, из этого здания ушла и разместилась в другом помещении, где организовала работу полностью всех служб, Службы работают, Бердянск на связи. Конечно, нарастают гуманитарные проблемы – с нехваткой продуктов питания. потому что в сетях завершаются запасы. Нехватка медицинских средств, нехватка кислорода для больных ководом, находящихся в больницах. Проблемы есть, но украинские власти там работают и с нами на связи и контролируют всю социальную ситуацию.
В Мелитополе также власть есть, но сложная ситуация также, некоторые заведения не под контролем украинской власти, и там также размещены подразделения росгвардии, которые выполняют задачи по захвату власти и принятия управленческих решений в пределах Мелитополя.
Энергодар держится. Вчера вы знаете, там делали баррикады. не дали возможности заехать в город. Атомная станция работает, ситуация стабильна. Есть определенные проблемы, оперативно решаемые.
По Токмаку очень сложная ситуация. Техника ездит по дорогам, происходят боевые столкновения.,затем она снова проезжает мимо городов, но в городах не останавливается. Стоят в полях, за городами, на фермах, в лесках. В Токмак они заходили уже несколько раз, несколько раз происходили столкновения, есть погибшие. Больше, чем сутки уже отключено электричество. Нет связи с властью, периодически выходим на контакт. Сейчас ведется восстановление линий. Надеемся, что как появится электричество, так и будет связь.
У нас появились первые факты мародерства. Мы обсудили это с полицией. Я хочу всех предупредить, что, по законам военного времени, все мародеры будут расстреливаться на месте. Команда соответствующая предоставлена всем, кто имеет право. Сейчас не время вносить дополнительную смуту, чтобы заниматься индивидуальным спасением. Сейчас мы все объединились, чтобы решать задачи обороны, задачи обеспечения жизнедеятельности нашего города, нашей области и нашей страны», - сказал Александр Старух.
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