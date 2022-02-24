В Украине вводят военное положение

По всей территории Украины сегодня, 24 февраля, вводят военное положение. Об этом во время обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
«Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам», - сказал Зеленский.
По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.
«Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины», - отметил глава государства.
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