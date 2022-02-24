В Украине вводят военное положение

РепортерUA 24 Фев 2022 - 06:56

По всей территории Украины сегодня, 24 февраля, вводят военное положение. Об этом во время обращения заявил президент Украины Владимир Зеленский. 

Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома. 

«Уважаемые граждане Украины, сегодня рано утром президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и пограничникам», - сказал Зеленский.

По его словам, во многих городах страны были слышны взрывы. Президент добавил, что в стране будет введено военное положение.

«Я провел разговор с президентом США Джо Байденом. Соединенные Штаты уже начали формировать международную поддержку Украины», - отметил глава государства.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutubeTwitter.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...