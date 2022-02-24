Обстрелы в Украине: оперативное сообщение МВД на 14:00

В Нацполиции Украины предоставили официальную информацию об обстрелах в Украине по состоянию на 14:00.
В Киевской области возле Межигорья сбит один российский вертолет К-52 и три вертолета вблизи Гостомеля.
В Луганской области идут бои. У Счастья враг продолжает нести потери.
Пограничники совместно с ВСУ и НГУ удерживают оборону и отбивают атаки.
Вблизи с. Новозбуровка Скадовского района на территории воинской части, расположенной в лесном массиве Збуровского лесничества, возник пожар техники.
В результате обстрелов в г. Олешко личный состав 4 ДПРЧ эвакуирован в укрытие.
В Одесской области в Ивановском районе при обстреле в/ч А-2800 ВСУ получили осколочные ранения 10 военнослужащих.
В Киевской области в Обуховском районе вблизи поселка Триполье сбит военный самолет Ан-26 ВСУ. Информация о раненых и погибших уточняется.
В Службы спасения поступило сообщение о том, что в результате взрыва произошел пожар в городе Одессе по улице Новомосковска. По прибытию на место вызова спасателями установлено возгорание складских помещений одного из предприятий. Пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. С рядом расположенных территорий эвакуирована техника.
На территории Украины все службы МВД Украины в режиме военного положения обеспечивают правопорядок, оказывают помощь потерпевшим, ликвидируют разрушения и пожары.
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