Обстрелы в Запорожской области: снаряды попали в жилые дома, больницу и нефтебазу. Фото

Пресс-служба ГСЧС в Запорожской области предоставила сводку чрезвычайных событий за последние сутки: пожары, разрушения зданий происходили из-за попаданий российских снарядов. Есть пострадавшие.
Так, 1 марта в городе Васильевка в результате попадания вражеских снарядов загорелись пять домов, уничтожены два автомобиля и поврежден газопровод без последующего горения на территории частного дома. Снаряд попал на территорию общеобразовательной школы, в результате чего пострадала кровля и травмировалось два человека. В результате обстрела повреждены два дома, на которые упали снаряды и не разорвались, травмировался мужчина.
Кроме этого, оккупанты обстреляли хирургический и санитарный отделы КНП «Василовская многопрофильная больница интенсивного лечения». Персонал и пациенты скрылись в укрытии. Для обеспечения бесперебойного электропитания в больнице спасатели установили бензогенератор. Впоследствии загорелась крыша, внутренняя отделка и медицинское оборудование на площади 40 кв.м. Бойцы ГСЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
В Бердянске в результате обстрела снаряд попал в нефтебазу без дальнейшего горения на ул. Строителей, пострадал охранник. Его госпитализировали в больницу.
В Розовке в результате авиаудара травмировались два человека, которых госпитализировали в больницу. Местные власти эвакуировали 15 местных жителей. Спасатели привлекались для эвакуации населения.