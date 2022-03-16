В результате обстрелов в Запорожье есть раненые - полиция

РепортерUA 16 Мар 2022 - 12:30

Сегодня, 16 марта, около пяти часов утра, военные Российской Федерации совершили обстрелы в нескольких районах города. В результате один раненый доставлен в медицинское учреждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, в результате обстрелов на территории железной дороги повреждено здание вокзала и перрон. По предварительным данным, один раненый человек доставлен в больницу. На территории ботанического сада при обстреле погибших и пострадавших не зафиксировано.

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Запорожской области совместно с ГУ ГСЧС в Запорожской области.

По обоим фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ч.2 ст. 438 "Нарушение законов и обычаев войны" Уголовного кодекса Украины.

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