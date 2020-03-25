Кабмин изменил правила проезда в общественном транспорте во время карантина

Сегодня, 25 марта, правительство изменило правила перевозки пассажиров в общественном транспорте в период карантина.
Ранее разрешалось нахождение 10 человек в автобусах, трамваях, троллейбусах, а новым постановлением количество пассажиров в транспорте может составлять 50% от количества сидячих мест.
При этом все пассажиры должны быть в масках. Как известно, в Киеве и ряде других городов общественным транспортом могут пользоваться только определенные категории граждан.
Стоит отметить, что в автобусах среднего размера количество сидячих мест не превышает 30, поэтому кардинального увеличения пассажиропотока не будет.