МОЗ: В парках и скверах можно ходить без масок

В МОЗ уточнили, что согласно этим изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах. Ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.
Напомним, тем же постановлением от 22 марта правительство изменило правила пересечения границы - теперь иностранцы и лица без гражданства при въезде в Украину должны иметь при себе негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Для граждан Украины, которые пересекают государственную границу, условием, которое освобождает их от самоизоляции и обсервации, является наличие отрицательного ПЦР-теста, проведенного не более чем за 48 часов до пересечения границы.
Отметим, что ранее Кабинет министров Украины на этой неделе утвердил изменения в постановление о карантине, согласно которым запрещено на территориях общего пользования в «красной» зоне находиться без масок.
Согласно тексту документа, в «красной» зоне запрещается находиться на территориях общего пользования без одетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно.
Добавим, что согласно закону Украины о благоустройстве населенных пунктов, к территориям общего пользования относятся:
- парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
- памятники культурного и исторического наследия;
- площади, площади, бульвары, проспекты;
- улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
- пляжи;
- кладбища;
- другие территории общего пользования.
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