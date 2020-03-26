Экспресс-тесты на коронавирус в Запорожье: насколько они эффективны?

Насколько они точны и эффективны? С этим вопросом журналисты РепортерUA обратились к директору КНП «Областная инфекционная клиническая больница» Владимиру Шинкаренко.
-
– На сегодняшний день стопроцентный диагноз могут поставить только тесты, которые проводятся в лабораториях областного лабораторного центра. Что касается экспресс-теста, то даже в ВОЗ (всемирной организации здравоохранения, – прим. автора) на сегодняшний день говорят, что его точность составляет 50% на 50%. Если тест дает позитивный результат, то необходимо дополнительное исследование, если негативный – то пока что такое исследование не требуется. Но даже негативный результат экспресс-теста не даст полной гарантии, что человек не болен, – говорит Владимир Леонтьевич.
Между тем, по словам Владимира Шинкаренко, в самой инфекционной больнице экспресс-тесты не используют, поскольку в лечебное учреждение сейчас свозят больных с уже подтвержденным диагнозом или с подозрением на COVID-19. Пока что врачам больницы ни разу не приходилось использовать аппараты искусственного дыхания.
К слову сейчас в областной инфекционной больнице используются четыре швейцарских аппарата искусственного тип Hamilton. По словам Владимира Шинкаренко, это аппараты высшего класса, которые могут оказать реальную помощь пациентам, в отличие от дешевых китайских аналогов. Владимир Леонтьевич отметил, что китайские аппараты обладают крайне низкой эффективностью и их использование в лечебных учреждениях весьма сомнительно с точки зрения помощи больным и скорее создает иллюзию защищенности.
В завершении Владимир Шинкаренко отметил, что на данный момент областная инфекционная больница полностью готова к тому, чтобы принимать пациентов.