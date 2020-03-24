В Запорожье доставили экспресс-тесты, маски и защитные костюмы из Китая. Фото

Сегодня, 24 марта, Запорожская область получила первую партию ПЦР (полимеразной цепной реакции) тестов и тесты для экспресс-диагностики коронавируса. Гуманитарную помощь, привезенную из Китая, принимали на базе Запорожского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф.
Всего в составе гуманитарного груза около 4 тысяч масок и 700 защитных костюмов. Средства защиты направят в областную инфекционную больницу и для медиков скорой помощи, которые выезжают на вызовы к пациентам.
Быстрые тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для проверки людей, у которых выявлена повышенная температура и есть подозрение на коронавирус. В случае положительного результата экспресс-теста врачи должны взять дополнительный образец для подтверждения в лаборатории с помощью ПЦР-теста.
Кроме того, для медработников доставлены медицинские маски высокой степени защиты и защитные костюмы, которые необходимы для борьбы с распространением COVID-19.
Пока это только первая партия груза, полученного из Китая. На этой неделе ожидают дополнительных поставок.