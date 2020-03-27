Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленников, которые ввозили в Украину поддельные экспресс-тесты

РепортерUA, фото СБУ 27 Мар 2020 - 15:57

Правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которая контрабандой ввозила в Украину некачественные лекарства и поддельные экспресс-тесты для выявления коронавируса, сообщает в пятницу, 27 марта, пресс-центр СБУ.

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты дельцы доставляли в Украину из Турции вне таможенного контроля.

«Товар» они прятали в контейнерах с одеждой, а затем хранили его в антисанитарных условиях в подвальном помещении.

Стоимость изъятых во время обысков контрафактных лекарств и тестов составляет почти миллион гривен.

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