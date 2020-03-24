В МОЗ объяснили, как будут проводить экспресс-тесты в регионах

Медицинские работники экстренной помощи не будут проводить тест на COVID-19.
Отметим, в ночь перед понедельником Украина получила первую партию медицинских средств, в том числе экспресс-тесты и ПЦР-тесты из Китая. Вчера вечером все медицинские средства были переданы регионам.
Сегодня утром председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок вместе с медиками и эпидемиологами осмотрели медицинский груз, который прибыл в область. В ОГА заверяют, что Ссегодня Запорожская область обеспечена необходимым количеством тестов, а медики – средствами индивидуальной защиты.
Медики отмечают, что экспресс-тесты будут использоваться врачами учреждений здравоохранения для «санитарной сортировки». То есть медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус. Это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если тест на грипп положительный, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР. После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические мероприятия.