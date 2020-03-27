В Одессе горит жилая многоэтажка: есть пострадавшие. Фото

Сегодня, 27 марта, в Одессе в микрорайоне Вузовском вспыхнул пожар во многоэтажке. Об этом сообщает Думская.
Жильцов многоэтажного дома эвакуировали. От него отключили свет и газ.
Возгорание произошло около 3:00 в квартире в левом крыле разноуровневого здания по Люстдорфской дороге, 140/1. После огонь перекинулся на крышу.
На месте работают городские службы, которые обеспечивают людей горячим питьем и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.
Часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных тут же. При тушении пострадало несколько пожарных. Они надышались дымом.