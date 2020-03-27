В Киеве почти неделю тушат пожары на открытых территориях в Деснянском районе: горожан просят не выходить на улицу

25 марта киевские пожарно-спасательные подразделения одиннадцать раз выезжали на тушение пожаров, связанных с горением травяного настила и камыша (Деснянский район - пять пожаров, Дарницкий район - два пожара, Голосеевский, Соломенский и Святошинский район - по одному пожара, а также один пожар на территории Киевской области, сообщает пресс-служба региональной ГСЧС.
Самой сложной пожаром стало возгорание мусора на открытой местности в Дарницком районе столицы на площади 500 кв. м на ул. Коллекторной. Главная сложность этого пожара заключалась в том, что глубина мусорного покрова составляла от трех до пяти метров и была угроза его обрушения. Кроме того, отсутствовало должное водоснабжение, поэтому спасателям приходилось подвозить воду, а из-за узкого подъезда к очагу пожара не было возможности подъехать более одной пожарной автоцистерне. Вызов по этому пожару поступил в оперативно-координационный центр в 07:25. В 14:21 пожарные локализовали пожар, а в 16:29 - ликвидирован.
Кроме того, следует отметить, что почти неделю пожарные беспрестанно тушат большие площади пожаров на открытых территориях в Деснянском районе на улицах Крайняя и Пуховская. Все это, скорее всего, связано с тем, что нынешняя зима сопровождалась высокими, как для такого времени года, температурными показателями воздуха, также выпало минимальное количество осадков за указанный период и поэтому, уровень грунтовых вод ниже, чем обычно. Поэтому высохшая трава, деревья и кусты, а также торфяная местность, глубина которой достигает 2-3 метров, постоянно горят.
К счастью, в результате этих событий никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.