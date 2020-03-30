За продажу каких земель чиновников запорожской мэрии подозревают в махинациях: список

Сегодня, 30 марта, Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и Нацполицией провела обыски у должностных лиц Запорожского горсовета, которых подозревают в масштабных злоупотреблениях с коммунальной землей. Из-за их действий местный бюджет недополучил более 50 миллионов гривен прибыли.
С 2016 года должностные лица вносили в отчеты об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверные сведения об их рыночной стоимости. Затем земельные участки чиновники передавали в частную собственность по значительно заниженной цене.
Сейчас принимаются меры по возврату земельных участков в собственность. По решению суда наложен арест на 31 земельный участок ориентировочной оценочной стоимостью более 200 млн гривен.
РепортерUA разбирался, на какие именно участки наложен арест.
1. Земельный участок с кадастровым номером 2310100000:04:003:0386 расположенной по адресу: ул. Сковороды, 19 площадью 1,5190 га (Верхняя Хортица). Еще 7 июня 2018 года Запорожский горсовет в лице городского головы и ООО «Кедроинвест» составил договор купли-продажи земельного участка по ул. Сковороды, 19. Согласно условиям указанного договора цена земельного участка на основании экспертной денежной оценки (заключение о стоимости земельного участка по состоянию на 01.03.2018 составлено ООО «Укртехнопром») составила 1 млн 140 тыс. 977 грн без НДС. 11 ноября 2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис Плюс» составлен отчет об экспертной денежной оценке данного земельного участка, согласно которой, по состоянию на 01.03.2018 года, ее стоимость составляла 2 млн 709 тыс. 896,00 грн без учета НДС. Таким образом, стоимость земельного участка при заключении договора купли-продажи от 07.06.2018 года была искусственно занижена.
2. Земельный участок с кадастровым номером 2310100000:07:004:0033, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Криворожская, 24 (р-н Уральских казарм) площадью 0,5037.
По имеющимся сведениям, первым заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти, начальником управления по вопросам земельных отношений ОМС, председателем постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений, ООО «Укртехнопром» и представителей физических (юридических) лиц, которые покупали земельные участки коммунальной собственности на условиях выкупа, разработан противоправный механизм, который заключался во внесении в отчет об экспертной денежной оценке земельных участков недостоверных сведений в части рыночной стоимости участка.
Так, 25.01.2018 года договор купли-продажи земельного участка заключили между Запорожским городским советом и ЧП «ЗОЛОТАЯ РЫБКА». Оценочная стоимость, которая прописана в договоре, составила 395 тыс. 450 грн без НДС. 11.11.2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис Плюс» составлен отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, согласно которого по состоянию на 01.11.2017 года его стоимость составляла 790 тыс. 053 грн.
3. Земельный участок по адресу: ул. Седова, 3 - клиника VITACENTER площадью 0,2739 га. 26.12.2017 между Запорожским городским советом в лице городского головы и ООО «ЛУГ ИНВЕСТ» был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 2310100000:05:009:0396, Согласно условиям указанного договора цена земельного участка составила 413 тыс. 215 грн, без НДС. 11.11.2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис Плюс» составлен отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, в соответствии с которым по состоянию на 01.07.2017 его стоимость составляла 4 млн 233 тыс 259 грн. Таким образом, стоимость земельного участка при заключении договора купли-продажи от 26.12.2017 года была искусственно занижена. Местный бюджет недополучил 3 млн 820 тыс. 008 грн.
4. Земельный участок по ул. Святого Николая, 53 - здание Клиника Святого Николая, площадью 0,2536 га. Согласно условиям указанного договора земельный участок оценили в 385 тыс. 197 грн, без НДС. 11.11.2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис Плюс» составлен отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, согласно которого по состоянию на 01.12.2018 года его стоимость составляла 4 млн 749 тыс. 696 грн, без учета НДС).
5. Земельный участок ул. Северное шоссе, 69б площадью 0,1374 га. Оценили землю в 57 тыс. 650 грн, без НДС. Продали «Арматура України». Согласно вывода ООО «Брок Сервис Плюс» на 01.11.2015 ее стоимость составляла 2 млн 055 286 грн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 1 997 636, 00 грн.
6. Земельный участок с кадастровым номером 2310100000:05:009:0345, расположенный по адресу: г. Запорожье, ул. Седова, 3 площадью 0,0248. 26.12.2017 года между Запорожским городским советом в лице городского головы и ООО «ЛУГ ИНВЕСТ» заключен договор купли-продажи земельного участка, который оценили в 18 тыс. 955 грн, без НДС. 11.11.2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис плюс» сделала вывод, что на 01.07.2017 стоимость земли составляла 518 тыс. 188 грн. В результате местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 499 233, 00 грн.
7. Земельный участок по адресу: ул. Леонида Жаботинского, 32 площадью 0,2492 га. Частная клиника на территории второй детской больницы. 17.08.2016 года между Запорожским городским советом и ООО «Геркон-ЭВИТА» ЕГРПОУ 30201688 был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 2310100000:05:005:0088. Оценили участок при продаже в 308 тыс. 634 грн 00 коп, без НДС. На самом деле по состоянию на 31.08.2015 стоимость земли составляла 4 млн 001 тыс 592 рн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 3 млн 692958, 00 грн.
8. Земельный участок с кадастровым номером 2310100000:07:047:0314, расположенный по адресу: Договор был составлен 15.08.2017 между Запорожским городским советом и ООО «Зевес». Землю оценили в 218 тыс. 013 грн, без НДС. 11.11.2019 года в рамках указанного уголовного производства ООО «Брок Сервис Плюс» составлен отчет об экспертной денежной оценке земельного участка площадью согласно которого по состоянию на 01.04.2017 года ее стоимость составляла 793 624,00 грн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 575 611, 00 грн.
9. Земельный участок по ул. Панферова (складская зона за поселком ДД). 03.12.2018 года был заключен договор купли-продажи между Запорожским городским советом и ООО «УНИВЕРСАЛСКЛАДСЕРВИС» земельного участка с кадастровым номером 2310100000:07:044:0311 расположенного по адресу: Панферова, площадью 0,4723 га. Согласно условиям указанного договора цена земельного участка на основании экспертной денежной оценки составляла 307 тыс. 532 грн. Но согласно выводу экспертов в рамках расследования, ее цена - 781 932,00 грн.
Также среди участков, на которых суд наложил арест еще 22 объекта. Среди них:
-
земельный участок площадью 0,5584 га (с кадастровым номером 2310100000:07:041:0050) по ул. Николая Корищенко, 13 который вместо 826 944,00 грн оценили в 328 тыс. 171 грн. 68 коп. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 498 773, 00 грн.
-
земельный участок с кадастровым номером 2310100000:03:036:0252 площадью 0,0587 га по адресу: ул. Баррикадная, 28б. Вместо 731 881,00 грн. землю оценили в 78 800 грн, без НДС. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 653 081, 00 грн.
-
Еще один земельный участок по ул. Седова,3, площадью 0,6638 га (с кадастровым номером 2310100000:05:009:0393 ). Землю оценили 1 млн 399 088 грн вместо 13 млн 869 880 грн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 12 470 792 грн.
-
земельный участок площадью 0,3202 га с кадастровым номером 2310100000:04:004:0080 по адресу: г. Запорожье, ул. Сковороды, 38 (Верхняя Хортица). Оценили землю в 224 тыс. 418 грн вместо 571 236 грн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 346 818 грн.
-
земельный участок по бул. Винтера, 2б под кафе. 23.08.2017 между Запорожским городским советом и Сергеем Каценельсоном был заключен договор купли-продажи земельного участка площадью 0,1353 га с кадастровым номером 2310100000:04:030:0002. Землю оценили в 281 тыс. 460 грн вместо 2 млн 076 280 грн. Местный бюджет недополучил денежные средства на общую сумму 1 794 820 грн.
- 2310100000:01:013:0028 - земельный участок площадью 0,725 га в Кривой Бухте под магазином «Мойдодыр».