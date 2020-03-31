Рада приняла закон о рынке земли

РепортерUA 31 Мар 2020 - 08:46

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта нардепы поддержали законопроект об открытии рынка земли. В частности, за проголосовали 259 парламентариев, против - 24, воздержались - 3, не голосовали - 29.

Что предусматривает земельная реформа

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

  • До 1 января 2024 года приобретать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
  • Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
  • Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
  • Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
  • С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
  • Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
  • Банки могут быть собственниками земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
  • Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
  • Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
  • Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Принятие земельного закона - условие увеличения программы МВФ.

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