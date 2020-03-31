В зоне ООС украинский военный подорвался на противопехотной мине

На Донбассе во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий подорвался на противопехотной мине. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Сообщается, что инцидент произошел сегодня, 31 марта, в районе населенного пункта Катериновка Луганской области.
«Воину предоставили надлежащую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья тяжелое», - сообщили в ООС.
По предварительным данным штаба, мина была российского производства и относится к боеприпасам, которые запрещены Женевскими конвенциями.
«Применение таких боеприпасов в очередной раз подтверждает, что российские оккупанты откровенно пренебрегают требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий», - отметили в штабе.