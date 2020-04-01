Запорожцам на заметку: как действовать тем, кто возвращается из-за границы

Одними из распространенных вопросов у жителей Запорожской области в настоящее время является: что делать тем, кто за границей и хочет вернуться; что делать и как действовать тем, кто возвращается; что делать только вернувшимся украинцам. Значительное количество вопросов на эту тему поступает в областной контакт-центр.
С 29 марта введено новое обязательное условие для возвращения в Украину. После пересечения границы любым видом транспорта: самолетом, автотранспортом или пешком - граждане обязаны пройти обязательную двухнедельную обсервацию.
Такое решение принял Кабинет Министров Украины. Согласно ему, лица, посещавшие страны/регионы с местной передачей вируса, считаются которые имели контакт с больным COVID-19 и подлежат обязательной обсервации (изоляции) в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях.
По ссылке вы можете ознакомится с разъяснениями Министерства иностранных дел. Особенно оно пригодится гражданам, находящимся за рубежом и нуждаются в помощи, или которые возвращаются домой. В разъяснении прописан механизм действий в вероятных ситуациях.
Не забывайте, что в области работает круглосуточная горячая линия по телефону: 0800 503 508.