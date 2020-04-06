Новые ограничения: с 8 апреля запорожцы смогут ездить в общественном транспорте только по пропускам

РепортерUA 06 Апр 2020 - 19:32

В Запорожье с 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комисии.

Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:

  • охрана здоровья

  • продовольственное обеспечение

  • предоставление важнейших государственных услуг

  • энергообеспечение

  • связь и коммуникации

  • финансовые и банковские услуги

  • функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения

  • функционирование сферы обороны

  • функционирование правопорядка и защиты

  • функционирование объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.

Заполняют и раздают сотрудникам справки - руководители предприятий под собственную ответственность. Если полиция обнаружит нарушения - предусмотрены штрафы.

Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу по особой необходимости - в частности в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов.

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