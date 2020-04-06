Новые ограничения: с 8 апреля запорожцы смогут ездить в общественном транспорте только по пропускам

В Запорожье с 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комисии.
Воспользоваться пропусками смогут работники таких отраслей:
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охрана здоровья
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продовольственное обеспечение
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предоставление важнейших государственных услуг
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энергообеспечение
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связь и коммуникации
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финансовые и банковские услуги
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функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения
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функционирование сферы обороны
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функционирование правопорядка и защиты
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функционирование объектов критической инфраструктуры, имеющих непрерывный промышленный цикл.
Заполняют и раздают сотрудникам справки - руководители предприятий под собственную ответственность. Если полиция обнаружит нарушения - предусмотрены штрафы.
Другие жители Запорожья должны находиться дома, выходя на улицу по особой необходимости - в частности в магазины и аптеки, расположенные вблизи их домов.