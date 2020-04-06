В ВОЗ составили советы по самоизоляции

Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал о правилах самоизоляции, чтобы сохранить форму и продуктивность. Советы ВОЗ он озвучил телеканалу RT.
Первым делом он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений. «Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом», - уточнил Бреда.
Во время телефонных разговоров рекомендуется ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса. Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности. «Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», - добавил специалист.
Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки - они улучшают пищеварение. «В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу», - посоветовал Бреда.
Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя. «Алкоголь не помогает. Даже наоборот - это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления», - подчеркнул эксперт.
Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина. Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе.