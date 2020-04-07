В Запорожской области установят 14 карантинных пунктов пропуска: выезжать можно будет не всем

Под руководством председателя облгосадминистрации Виталия Туринка состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Запорожской области. Участники заседания обсудили дополнительные противоэпидемические мероприятия на территории Запорожской области в связи с распространением острой респираторной болезни СОVID-19.
Было решено признать территорией карантинной зоны пределы городов Запорожья, Мелитополя, Бердянска. Именно поэтому будет введена деятельность контрольно-пропускных пунктов на въездах и выездах в города, а именно 14 карантинных контрольно-пропускных пунктов в городах: Запорожье (7 КПП), Мелитополь (4 КПП), Бердянск (3 КПП). Также принято решение разрешить въезд и выезд следующих граждан и транспортных средств: грузовых автомобилей, перевозящих продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, сельскохозяйственную продукцию, строительные материалы и т.д.; транзитных транспортных средств (без права остановки и стоянки) транспортных средств предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов; транспортных средств физических лиц, места жительства которых зарегистрировано на территории карантинных зон и возвращающихся к местам постоянного проживания; транспортных средств физических лиц, работающих на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов карантинной зоны и которые проживают за ее пределами.
Директор Департамента здравоохранения облгосадминистрации Виктория Клименко напомнила, что от заражения может спасти только сознательная изоляция. Карантин – это не время отдыха в парках, карантин – это необходимость для защиты граждан. Всем лицам, приезжающих из-за рубежа, необходимо 14 дней быть дома на самоизоляции.
Следовательно, решением комиссии ТЭБ и ЧС жителям области запрещено находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2-х человек, находиться в общественных местах лицам до 14 лет без сопровождения взрослых, посещать парки и зоны отдыха и проводить мероприятия, в которых участвует более 10-ти человек и тому подобное. Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.
Главному управлению Национальной полиции в Запорожской области, Управлению патрульной полиции в Запорожской области поручено обеспечить охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории к объектам госпитализации лиц, больных COVID-19 обсервации; обеспечить в пределах компетенции контроль за соблюдением режима обсервации (изоляции), самоизоляции; усилить патрулирование общественных мест.