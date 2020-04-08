Нацполиция: Против мэра Запорожья возбуждено уголовное производство

РепортерUA 08 Апр 2020 - 12:25

В отделе коммуникации полиции Запорожской области прокомментировали слова президента Украины о нарушениях со стороны мэра Запорожья Владимира Буряка. 

В полиции отметили, что по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование. 

Напомним, что вчера, 7 апреля, во время официального видеообращения Владимир Зеленский указал главам городов и сел об обязательности выполнения всех ограничений, которые вводятся для противодействия распространению коронавируса. 

При этом президент отметил, что действия мэра Запорожья Владимира Буряка, который проигнорировал рекомендации правительства о приостановлении движения общественного транспорта, уже «получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел».

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