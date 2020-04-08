Нацполиция: Против мэра Запорожья возбуждено уголовное производство

В отделе коммуникации полиции Запорожской области прокомментировали слова президента Украины о нарушениях со стороны мэра Запорожья Владимира Буряка.
В полиции отметили, что по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины ведется досудебное расследование.
Напомним, что вчера, 7 апреля, во время официального видеообращения Владимир Зеленский указал главам городов и сел об обязательности выполнения всех ограничений, которые вводятся для противодействия распространению коронавируса.
При этом президент отметил, что действия мэра Запорожья Владимира Буряка, который проигнорировал рекомендации правительства о приостановлении движения общественного транспорта, уже «получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел».