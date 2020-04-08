Минздрав утвердил рекомендации о безопасном захоронении умерших от коронавируса

В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19 Министерство здравоохранения подготовило рекомендации относительно проведения ритуальных обрядов.
МЗ рекомендует временно придерживаться таких рекомендаций:
не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
не более 1 человека на 10 квадратных метров;
безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования
захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.