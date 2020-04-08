Минздрав утвердил рекомендации о безопасном захоронении умерших от коронавируса

РепортерUA 08 Апр 2020 - 16:52

В связи с ростом количества летальных исходов от COVID-19  Министерство здравоохранения подготовило рекомендации относительно проведения ритуальных обрядов.

МЗ рекомендует временно придерживаться таких рекомендаций:

не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

не более 1 человека на 10 квадратных метров;

безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования

захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...