Как власти и церкви договорились праздновать Пасху в Украине

РепортерUA 09 Апр 2020 - 08:39

Во вторник состоялась онлайн-встреча Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. На ней был согласован формат проведения богослужений в условиях эпидемии коронавируса во время главного христианского праздника Пасхи, а также иудейского Песаха и мусульманских торжеств - Ночи Бараат и начала месяца Рамадан.

Участники встречи договорились о следующем.

  • Службы в храмах будут проводиться, но с участием не более десяти человек. Для прихожан трансляция будет вестись онлайн. В храмах могут находиться только священник, прислужник, дьякон и люди, помогающие служить и обеспечивать онлайн-трансляцию.
  • Присутствующие в храме (кроме священника) обязаны быть в защитных масках или респираторах.
  • Верующим не возбраняется посещать храмы в индивидуальном порядке не во время богослужений. В таком случае количество лиц, которые одновременно могут находиться в церкви, не должно превышать двух в больших храмах и одного в маленьких (не считая священнослужителей). Все присутствующие обязаны носить маски, а снаружи не должно быть очередей.
  • В городах освящать куличей и пасхальные корзины священнослужители могут в пекарнях или магазинах. В сельской местности верующие смогут выставить корзины за ворота, а священники пройдут по улицам и освятят их.
  • В случае попыток верующих посетить церковь полицейские патрули обязаны толерантно разъяснять необходимость выполнения правил карантина. Духовенство тоже должно проводить разъяснения с прихожанами.
  • Руководители религиозных учреждений должны подать в МВД списки лиц, ответственных за опеку над бездомными, и указать места, где им оказывают помощь.
  • Представители всех религиозных организаций должны подать списки людей, задействованных в богослужениях, для их беспрепятственного
    передвижения.

Совет церквей обратил внимание правительства на необходимость продолжать раздачу бесплатной еды и продуктов людям без определенного места жительства в публичных местах, а также предоставление адресной помощи одиноким и малообеспеченным лицам.

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